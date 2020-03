Trainingsmissie in Irak stilgelegd om coronavirus

Het gaat om een preventieve maatregel. De woordvoerder verwacht dat de Koerden en Irakezen de komende twee weken nog thuisblijven. Hij weet niet wanneer de trainingen precies worden hervat.

In het noordelijke Erbil trainen enkele tientallen militairen van de Luchtmobiele Brigade Koerdische strijders (peshmerga’s). Bij de hoofdstad Bagdad trainen en adviseren een handvol commando’s Iraakse special forces.

Eerder pauze na aanval Amerikaanse bases

Het is de tweede keer in korte tijd dat de missie wordt onderbroken. Begin dit jaar gebeurde dat nadat Amerikaanse bases in Irak waren aangevallen door Iran. Dat was een vergelding voor de liquidatie van een Iraanse generaal.

De andere Nederlandse bijdragen aan missies, waaronder die in Afghanistan en Litouwen, gaan gewoon door, aldus de zegsman van Defensie.