Serval houden als huisdier mag, maar hoe lang nog?

Een jonge serval, niet het dier uit dit verhaal. Ⓒ Stichting AAP

Zoetermeer - De serval die in Zoetermeer een konijn doodbeet en de eigenaar aanviel, mag in Nederland gewoon als huisdier worden gehouden. Nog wel althans, want sinds de jaren negentig wordt er al gesteggeld over een ’positieflijst’ die er begin volgend jaar dan toch eindelijk moet komen. En of de serval op die lijst ’toegestane dieren’ zal staan, is nog maar de vraag.