Een van laatste voortvluchtige kopstukken van Taghi gearresteerd in Servië

De aanhouding had heel wat voeten in de aarde. P. verdween spoorloos toen hij in de gaten kreeg dat politie en openbaar ministerie fel jagen op de handlangers van Taghi. Deze klopjacht leidde de afgelopen jaren al tot aanhoudingen van kopstukken in binnen- en buitenland.

De recherche was erg gebrand op Boris P. omdat hij in de ogen van justitie de machtsstructuur van de organisatie van Taghi in stand hield. ’Hij paste op de winkel”, aldus een rechercheur. „Hij zorgde dat het verdienmodel van de criminele organisatie in stand bleef, controleerde of drugstransporten doorgang vonden en verstrekte mogelijk ook geweldsopdrachten.”

’Raad van bestuur van de mocromaffia’

Daardoor bleef de groepering volgens politie en OM een gevaar vormen. De ontmanteling van de aan Taghi toegeschreven tak van de mocromaffia verloopt volgens plan, meent justitie. Wereldwijd zijn leiders opgepakt, zoals Saïd Razzouki in Colombia, Gerel Palm in Brazilië, Jaoud F. in Marokko, Greg F. op Curaçao en de gebroeders M. in Suriname.

Volgens het landelijk parket, dat de aanhouding van P. bevestigt, zal om uitlevering van P. worden gevraagd. Hij wordt dan in de extra beveiligde inrichting in Vught geplaatst, waar inmiddels bijna de volledige ’raad van bestuur’ van de mocromaffia vastzit. Overigens staan er nog wat namen op het verlanglijstje van de recherche. Politieteams speuren in binnen- en buitenland naar handlangers en ’rechterhanden’ van Taghi.

Ontmantelen

De landelijke recherche heeft als doel de volledige top te ontmantelen en langdurig achter de tralies te krijgen omdat men ervan uitgaat dat anders het gevaar van liquidaties in onder- en bovenwereld en ontwrichting van de maatschappij door geweld blijft doorgaan. Dat blijkt volgens de recherche ook uit de plannen van Taghi om gevangenispersoneel te bedreigen of om te kopen om zo te kunnen uitbreken.

Grote punt van zorg is wel dat de kopstukken ook vanuit de gevangenis doorgaan met criminele activiteiten. Inmiddels zijn tientallen leden van de mocromaffia tot zeer lange straffen veroordeeld en bij justitie leeft de vrees dat een substantieel deel van deze groep vroeg of laat probeert te ontsnappen of actief misdaadorganisaties blijft aansturen.