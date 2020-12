Coronaboetes voor seksfeestje in Paal

De politie had vrijdagavond een melding gekregen dat er mogelijk een illegaal feestje aan de gang was in een huis in Paal, een deelgemeente van Beringen. Na aankomst werd de deur ondanks herhaaldelijk aanbellen en kloppen niet geopend. Pas toen de brandweer ter plaatse kwam om de deur te forceren, werd de politie binnengelaten.

Die trof in eerste instantie zes personen aan. Bij het doorzoeken van de woning vonden de agenten twee mensen in de kelder en nog eens twee op de bovenverdieping, van wie eentje verstopt in een kast. De politie schreef ter plekke tegen tien personen een Covid-boete uit, die meteen werd afgerekend.