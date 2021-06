Tegenstanders Netanyahu vormen Israëlische regering zonder hem

Het akkoord werd bekendgemaakt door de Toekomstpartij van oppositieleider Yair Lapid. Die brengt president Reuven Rivlin later woensdag nog op de hoogte, aldus zijn woordvoerder

De beoogde coalitie bestaat uit uiteenlopende partijen, inclusief Ra’am, die zich inzet voor Arabische Israëliërs. Met een minimale meerderheid in het parlement, de Knesset, zou het wel eens moeilijk kunnen worden slagvaardig beleid te voeren.

Zeven dagen

De partijen hadden tot een minuut voor middernacht om een verbond te sluiten. De Knesset moet er in principe binnen zeven dagen goedkeuring aan geven, waarna de beëdiging half juni een feit kan zijn.

Het was verre van zeker of het de gematigde Lapid zou lukken een coalitie te smeden. De rechtse nationalist Naftali Bennett zou volgens afspraken beginnen als regeringsleider en twee jaar later worden opgevolgd door Lapid, die als minister van Buitenlandse Zaken begint.

Voor Netanyahu, die is verwikkeld in rechtszaken over corruptie, lijkt het premierschap na twaalf jaar voorbij. De 71-jarige politicus leidde in de jaren 90 ook al drie jaar een regering. Zijn Likud-partij werd wel de grootste bij de verkiezingen van maart, maar kon dit keer geen meerderheid vinden voor een nieuw kabinet.