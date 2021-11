President Biden dommelt tijdens klimaattop

Premium Binnenland

Hoekstra lovend over herstelplan Italië: ’Regering is uitstekend bezig’

Demissionair minister Hoekstra (Financiën) hoeft tijdens zijn bezoek met premier Rutte aan de G20- top in Rome niet over zijn schouder te kijken of hij door een woedende Italiaan wordt aangevallen. Integendeel, de contacten lopen uitstekend. Onze bewindsman is zelfs zeer lovend over het economische ...