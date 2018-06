Brief 2: ’Geen bewijzen, dus nepnieuws’

CDA’er kamerlid Omtzigt maakt zich schuldig aan nepnieuws, Buma, Pechtold, en Rutte hebben allemaal nepnieuws. Iedereen in politiek Den Haag maakt zich dagelijks schuldig aan nepnieuws. Of het nu afschaffen dividendbelasting is of dat we er financieel op vooruit gaan. Het blijkt achteraf allemaal nepnieuws.

Ze stellen in het kabinet en Tweede Kamer dat nepnieuws een bedreiging is voor de democratie. En dat is ook nepnieuws want onze politici hebben niets met democratie. Dat blijkt wel uit het feit dat men referenda niet serieus neemt. Onze eigen politici stellen dus feitelijk dat ze zelf een groot gevaar zijn voor de democratie en dat is geen nepnieuws.

Peter de Quaack, Vlissingen

