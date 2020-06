Monument Indië-Nederland in Amsterdam beklad, gemeente doet aangifte

„Wij zullen vanaf nu altijd aangifte doen bij bekladding of vernieling van gemeentelijk bezit. Onze monumenten, gebouwen en beelden zijn onderdeel van de Amsterdamse geschiedenis. Die geschiedenis verdient discussie en daar staan we voor open. Bekladding en vernieling zijn onacceptabel. Ik wil dat mensen afblijven van ons gezamenlijk bezit in de openbare ruimte.”

Presentator Tom Egbers twitterde zondagochtend een foto van het bekladde monument. Bij de bekladding staat geschreven: „Van Heutsz leeft! Stop alle vormen van racisme! Next stop: Coentunnel.”

Het gedenkteken is ooit opgericht ter herinnering aan Joannes van Heutsz, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 1904 tot en met 1909. Van Heutsz werd aanvankelijk gezien als militaire held omdat hij Atjeh veroverde. Koningin Wilhelmina onthulde het bakstenen monument aan het Olympiaplein in Amsterdam Oud-Zuid in 1935.

Mislukte bomaanslagen

Na de onthulling kreeg het monument veel kritiek omdat de visie op het koloniale verleden van Nederland veranderde. Mensen zagen Van Heutsz steeds meer als koloniale massamoordenaar. In 1967 en 1984 waren er twee mislukte bomaanslagen bij het monument. In 1997 neemt het stadsdeel Oud-Zuid de eerste stappen de betekenis ervan te veranderen. In 2001 besluit het stadsdeel dat het niet langer een ereteken is voor Van Heutsz en wordt de nieuwe naam bekend: Monument Indië-Nederland.

De afgelopen tijd zijn op verschillende plaatsen beelden en panden beklad die verwijzen naar het koloniale verleden van Nederland, waaronder het Tropenmuseum in Amsterdam en het beeld van Piet Hein in Rotterdam. Eerder deze week bleek ook het standbeeld van Mahatma Gandhi op de Churchilllaan in Amsterdam met rode verf te zijn beklad.

Bekijk ook: Standbeeld Van Oldenbarnevelt in Den Haag beklad

In het buitenland zijn standbeelden van bijvoorbeeld slavenhandelaren omvergehaald. Het zijn antiracistische uitingen die volgen op de gewelddadige dood van de Amerikaan George Floyd door toedoen van een witte politieman.

Bekijk ook: Topman Tony Chocolonely aangehouden na bekladden beeld

De politiewoordvoerder laat weten de bekladding van het Monument Indië Nederland vooralsnog als afzonderlijke zaak te zien. Wel wordt er gekeken of er een link is tussen de bekladdingen van de afgelopen tijd, zegt ze.