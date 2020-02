12.000 registraties van doodgeboren kinderen

Initiatiefneemster Natasja Geyteman voelt zich dankbaar. „Ik ben blij dat er veel mensen zijn bereikt en er gebruik van hebben gemaakt. Het is een stukje bewustwording, want achter elk nummertje zit een verdrietig verhaal”, vertelt ze. „Ik ben heel blij dat ik van iets verdrietigs iets moois heb kunnen maken.”

Over twee dagen is het op de kop af een jaar geleden dat de wet Basisregistratie Personen werd gewijzigd. Daarvoor registreerde de overheid doodgeboren kinderen niet. „Er is echt een ommezwaai gemaakt van systeemdenken naar kijken naar de menselijke kant.”