Kapotte Russische tank in Nederland: ’Symbool van de strijd om vrijheid’

„Deze tank is gebruikt bij de slag om Kiev. Toen de stad een jaar geleden werd belegerd, niet ver van het bloedbad met burgers bij Boetsja, reed het gepantserde voertuig op een mijn”, vertelt Lenders. Volgens de tentoonstellingsmaker kwam de bemanning uit de buurt van Mongolië, circa zesduizend kilometer van de hoofdstad van Oekraïne verwijderd.

Het roestige gevaarte op rupsbanden heeft nog maar weinig bepantsering over. Eerder al had Lenders bij het door hemzelf gestichte museum in Groesbeek een met kogels doorzeefde ambulance geplaatst, die bij het bombardement om Charkov, de tweede stad van het land, was beschoten.

De met kogels doorzeefde ambulance komt aan bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Ⓒ Eigen foto

„Met deze symbolen wordt de oorlog voor onze bezoekers levendig.” De ambulance was afkomstig van de stichting ’Zeilen voor vrijheid’, die het afgelopen oorlogsjaar vele ziekenwagens naar Oekraïne bracht.

Ambassade

Enkele weken geleden stond dezelfde T72-tank, een Sovjet-model, met de loop dreigend op de Russische ambassade in de Duitse metropool Berlijn gericht. Of die beeldtaal niet wat hard was? „Nee, de Oekraïners vechten om te overleven.”

Het was niet eenvoudig om de Russische tank via Oekraïne, Polen en Duitsland naar ons land te krijgen. Een bevriende transporteur hielp om het loodzware gevaarte van 44 ton te vervoeren. „Het was best spannend om toestemming van de Oekraïners te krijgen.” Het duurde enkele weken voordat hun ministerie van Defensie en hun museum voor militaire geschiedenis hapte.

’Bredere verhaal’

Oorspronkelijk is het Vrijheidsmuseum in Groesbeek opgericht om inzicht in de Tweede Wereldoorlog te bieden: „Nu gaat het om het bredere verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen te vertellen”, zegt Lenders. Hij gelooft dat het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in een actueel perspectief moet worden geplaatst.

„In 1945 waren het Russische tanks die Hitler-Duitsland op de knieën kregen. Nu sturen de Duitsers tanks naar Oekraïne tegen de Russen.” Want die bedreigen de ’vrijheid, democratie en rechtsstaat van een autonoom land’.

„Wij krijgen de tank tot december in bruikleen. Van medio mei tot begin juni zal die bij De Balie op het Leidseplein in Amsterdam te zien zijn.” Volgens het cultureel centrum gaat de oorlog niet alleen om Oekraïne, maar ook om Europa.