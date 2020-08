Fietsen op bestelling vanuit Oostblok hier gestolen

Fietsendiefstal is al jaren het meestvoorkomende vermogensdelict, stellen de onderzoekers. Naar schatting vinden jaarlijks in Nederland een half miljoen fietsendiefstallen plaats. Wel neemt het aantal slachtoffers volgens de Veiligheidsmonitor van het CBS af: van ruim 560.000 in 2017 naar 466.000 in 2019, met name omdat de kwaliteit van sloten verbeterd is. Daarmee wordt 2,7 procent van de Nederlanders weleens slachtoffer, bijna 1280 per dag.

,,Vrijwel iedere minuut wordt er ergens in ons land een fiets gestolen”, zegt onderzoeker Henk Ferwerda. De bijbehorende schade bedroeg in 2019 maar liefst 600 miljoen euro, vergelijkbaar met de jaarlijkse appel- en perenopbrengst in ons land.

Diefstal e-bikes plus 38%

Het risico dat je fiets gejat wordt, is het grootst in de politie-eenheden Oost-Nederland, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Limburg. Met name e-bikes worden steeds vaker gestolen: de diefstal daarvan steeg tussen 2018 en 2019 met 38 procent naar 3800.

Bekijk ook: Verdachte van fietsendiefstal staat voor paal

In de steden zijn vooral stations, winkelgebieden en pleinen de ‘hotspots’. Daar staan tenslotte veel fietsen, terwijl de dieven mobieler zijn. Ook zijn fietsen in schuren en voortuinen geregeld doelwit.

Georganiseerde bendes

Waar fietsendiefstal van oudsher het domein was van gelegenheidsdieven, zijn het tegenwoordig vaker georganiseerde bendes die er brood in zien, blijkt uit het onderzoek. Zij opereren vooral in de grensgebieden (Oost- en Zuid-Nederland) en stelen doelgericht grotere aantallen fietsen om die vervolgens met busjes naar het buitenland te transporteren en te verkopen.

Bestelling loopt via Oostblok

Veelal is het Oostblok met landen als Estland, Litouwen, Polen en Roemenië de eindbestemming, vanwaar ze al een ‘bestelling’ hebben gekregen. Ferwerda: ,,Ze stropen systematisch Nederland af.”

Deze ‘mobiele bandieten’ zijn geïnteresseerd geraakt in de markt vanwege de steeds hogere aanschafwaarde van nieuwe fietsen, inmiddels vergelijkbaar met prijzen van goedkope auto’s. Want terwijl het aantal nieuw gekochte fietsen per jaar tussen 2007 en 2019 afnam van 1,4 miljoen naar 1 miljoen steeg de waarde wel, van 844 miljoen euro naar ruim 1252 miljoen euro. Behalve e-bikes lopen ook bak- en racefietsen risico.

Info van werknemers fietshandel

De bandieten komen soms via lekkende werknemers van fietshandels aan klanteninformatie zodat ze weten waar ze dure fietsen kunnen stelen. Vaak verkennen ze ook de locaties, breken ze in, gebruiken ze geweld of jatten ze de fiets tijdens de proefrit.

Bekijk ook: Sluwe fietsendief bijna aangereden

Vergeleken met bijvoorbeeld drugs- of wapenhandel zijn de opbrengsten kleiner, maar daar staat tegenover dat de pakkans minder groot is, terwijl de strafmaat vergeleken met andere vormen van criminaliteit laag is. Over het algemeen krijgt een dader een geldboete van 300 euro.

Minder aangiftebereidheid

Zorgelijk is volgens de onderzoekers dat de aangiftebereidheid daalt. Deed in 2012 nog 17,1 procent van de slachtoffers aangifte, in 2019 lag dat aandeel op 14,2 procent. Daarmee is fietsendiefstal het vermogensdelict met de laagste aangiftebereidheid. Burgers hebben steeds minder het idee dat het zal leiden tot het terugvinden van de fietsen, ‘omdat de politie toch geen actie onderneemt’.

Aangifte doen zou makkelijker gemaakt kunnen worden, stellen de onderzoekers. Nu moet je bijvoorbeeld met je DigiD inloggen en vergt het een administratieve handeling van een politiefunctionaris voordat de aangifte officieel geregistreerd staat.

Geen prio

Problematisch vinden experts dat de Nationale Politie in januari 2020 heeft aangekondigd geen prioriteit meer te geven aan fietsendiefstal. Er komt geen capaciteit voor een landelijke gezamenlijke aanpak. De RAI Vereniging reageerde daar destijds woedend op en vreesde dat Nederland een walhalla voor fietsendieven zou worden.

Zeker de eerste 48 uur na diefstal zijn belangrijk, omdat de fietsen binnen de georganiseerde misdaad daarna vaak over de grens verdwijnen. Ondertussen ontstaan er meer private initiatieven om vermiste fietsen op te sporen. Zo huurt de NS jongeren, een beveiligingsbedrijf en boa’s in.

Nietjes

Los van doorgaande investeringen in infrastructuur als nietjes en fietsenstallingen, pleiten de onderzoekers daarom voor meer politie-inspanningen. Registratie van fietskenmerken met merk, type, framenummer en kleur vóór diefstal zou naar verwachting beter werken dan pas ná diefstal, omdat consumenten die kenmerken vaak niet allemaal weten.

Het zou slim kunnen zijn om net als bij een kentekenbewijs van een auto de gegevens van het voertuig te koppelen aan de personalia van de eigenaar, stellen de onderzoekers. Daarmee worden gestolen fietsen makkelijker te koppelen.

Ook kunnen fietsen met technologie als chips steeds beter getraceerd worden. Met die technologie op zogenaamde lokfietsen boekt de politie vaak nog wel succes en wordt ze soms naar stallingen met meerdere gestolen fietsen geleid.

Tips van de ANWB:

Om te voorkomen dat je fiets gestolen wordt, kun je volgens de ANWB het volgende doen: gebruik altijd een tweede slot, dat goedgekeurd is door de Stichting ART, en zet je fiets met het frame vast aan iets, bijvoorbeeld een paal. Doe ook altijd de schuur op slot en maak zelfs dan nog de fietsen vast met een tweede slot. Noteer voor de zekerheid zelf fietskenmerken als het framenummer, merk, type en kleur en doe aangifte na diefstal.