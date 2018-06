Ruim twee op vijf autobranden aangestoken

De website heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur cijfers opgevraagd bij alle 25 veiligheidsregio’s en bij de politie. Daaruit blijkt er vorig jaar 5484 autobranden waren en in de eerste helft van dit jaar 2623. Dat kostte kostte de brandweer en verzekeraars in totaal ruim 83 miljoen euro, berekende TPO.

In de provincie Utrecht was vorig jaar bij 60 procent van de autobranden sprake van vermoedelijk brandstichting. Noord-Brabant voert de lijst voor de eerste helft van dit jaar aan, met 56 procent vermoedelijk aangestoken autobranden. Friesland telde de minste autobranden. Vorig jaar ging het er om 170, waarbij in 15 procent van de gevallen vermoed wordt dat brandstichting in het spel was.