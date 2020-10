Jongen van 12 betrapt met illegaal vuurwerk

De jongen werd door agenten aangesproken toen het erop leek dat hij iets aan het verstoppen was in de grond. Hierop rende hij voor de politie weg. De agenten zetten een achtervolging in waarna de jongen zijn vluchtpoging staakte.

Bij aanhouding bleek hij achttien stuks zogenoemde nitraten, illegaal vuurwerk, bij zich te hebben. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.

De ouders van de jongen uit Zevenbergen gingen akkoord met een zogeheten Halt-afdoening. Via Bureau Halt wordt aan jongeren een straf op maat gegeven om te zorgen dat zij niet opnieuw in de fout gaan.

De politie controleert de laatste tijd regelmatig op vuurwerkoverlast in Zevenbergen omdat er veel klachten over overlast binnenkomen.