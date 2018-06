Zuid-Afrika: Mugabe heeft huisarrest

Over het lot van Mugabe ontstond onduidelijkheid na de militaire interventie. Gepantserde legervoertuigen blokkeerden wegen in hoofdstad Harare, waar ook explosies zijn gehoord. De Nederlandse ambassade liet weten voorlopig de deuren te sluiten voor het publiek.

Het leger liet weten dat geen sprake is van een staatsgreep, maar om een actie die ,,alleen op criminelen'' rond de president is gericht. Minister van Financiën Ignatius Chombo is volgens een regeringsbron gearresteerd. Hij behoort tot de politieke groep rond Mugabes echtgenote Grace.

Mugabe bevestigde uiteindelijk zelf dat hij zijn woning niet mag verlaten. Hij deed dat in een gesprek met zijn Zuid-Afrikaanse ambtsgenoot Jacob Zuma. Eerder had het leger gemeld dat Mugabe en zijn gezin 'veilig' zijn.

In Zimbabwe zijn minimaal 420 Nederlanders aanwezig. ,,Dit zijn de Nederlanders die zich op vrijwillige basis bij ons hebben geregistreerd, het werkelijke aantal kan veel hoger liggen", zei een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Mugabe ontsloeg eerder deze maand de binnen de strijdkrachten populaire vicepresident Emmerson Mnangagwa (75). Hij gold als één van de favorieten om de hoogbejaarde leider op te volgen. Door het vertrek van Mnangagwa leek presidentsvrouw Grace plots de beste kaarten te hebben om haar echtgenoot op te volgen als staatshoofd.

Vicepresident Mnangagwa moest opstappen nadat zijn loyaliteit in twijfel was getrokken. Ook zijn politieke bondgenoten werden aangepakt, volgens analisten om potentiële tegenstanders van Grace te neutraliseren. Dat viel slecht bij het leger, dat dreigde in te grijpen als de zuiveringen niet zouden stoppen.