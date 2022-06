Gezi-protesten hard neergeslagen in Istanbul: tientallen arrestaties

In Istanbul werd door de politie traangas ingezet tegen honderden voornamelijke jonge demonstranten. Ook de vice-voorzitter van de Democratische Partij van de Volkeren (HDP) Musa Piroglu was, in zijn rolstoel, aanwezig en bleek niet bang voor de opgetrommelde politiemacht. Zeker vier van de opgepakte demonstranten zaten woensdag nog vast, meldt persbureau Belga.

Turkse oproerpolitie clasht met demonstranten in Istanbul. Ⓒ ANP / EPA

Vice-voorzitter van de HDP Musa Piroglu schrikt niet terug van de Turkse ME tijdens protesten in Istanbul. Ⓒ ANP / AFP

De protestgangers in 2013 keerden zich tegen de plannen van de regering om een stadsdeel rond het Taksimplein, in het centrum van Istanboel, te ontwikkelen. Daarmee zou een van de laatste groene ruimtes van de stad, het Gezipark, verdwijnen. De politie dreef een vredige sit-in in het park destijds met geweld uit elkaar. Maar het optreden van de Turkse autoriteiten leidde daarna alleen maar tot grotere ergernis en antiregeringsprotesten. Het ging toen om de meest grootschalige mobilisatie tegen de toenmalige premier en huidig president Recep Tayyip Erdogan (68).

Dinsdagavond gingen protestgangers de straat op met de leuze ’Overal is Taksim, overal is verzet’, in de buurt van het Taksimplein. Demonstranten werden door een politieblokkade tegengehouden. Ook in andere Turkse steden gingen mensen de straat op.