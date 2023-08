Wereld heeft snel afbreekbaar plastic nodig: we eten elke week een credit card

LEIDEN - Consumenten krijgen met hun voedsel wekelijks 5 gram microplastics in hun lijf. Dat is een creditcard per week. Een deel van het plastic is afkomstig van plastic bolletjes, waarin kunstmest wordt verpakt om langdurige afgifte op de akkers mogelijk te maken. De wereld heeft snel afbreekbaar plastic nodig, zegt het Leidse iGEM-team 2023 ’Phase Out’.

Zes leden van het nieuwe, dertienkoppige iGEM-team. V.l.n.r. Helene Verhagen, Vienne Kluivers, Charlie Billiard, Rafaella Kosta, Simon Hansmann en Ingrid Witt. Ⓒ Leidsch Dagblad