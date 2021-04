Drugs aangetroffen in bedrijfspand Alkmaar

Seon is gespecialiseerd in het vervoeren van gevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld drugs of vuurwerk. Over de hoeveelheid drugs en welke soort het betreft is vooralsnog niks bekend.

,,Vandaag zijn we druk aan de slag geweest met het bedrijfspand. Het onderzoek loopt op dit moment nog’’, vertelt woordvoerder Derk Burger van politie Noord-Holland.

Huishoudelijke producten

Bij twee nabijgelegen bedrijven wordt er geschrokken gereageerd op de drugsvondst. „Niemand om me heen hier kent het bedrijf, het heeft niet eens een naam. De ramen zaten altijd dicht en er was geen activiteit te bekennen. Maar dat er ineens zoiets aan de hand blijkt te zijn verwacht je niet’’, vertelt een eigenaar. Het bedrijf waar de drugs is aangetroffen zou volgens een andere eigenaar een groothandel in huishoudelijke producten zijn.

Het is al de tweede keer deze week dat de politie onder leiding van zware bewapening, drugs wegnemen. Ook in de Utrechtse wijk Overvecht, stond een politie-eenheid de boel in de gaten te houden, terwijl er drugs werden meegevoerd.