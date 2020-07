Actiedag boeren voorbij

Op de A2 bij het Limburgse Ittervoort blokkeerde een groep van tussen de tien en 25 boeren met hun trekkers de snelweg in noordelijke richting. Na anderhalf uur reden ze weg.

Eerder op de avond blokkeerden bij Boxtel tientallen boeren met tractoren de A2 richting Den Bosch urenlang. Achter die blokkade ontstond een flinke file.

Ook in Groningen was vrijdagavond laat een boerenactie. Tractoren reden naar de stad, maar mochten niet helemaal het centrum in. De actie was rond middernacht klaar.

Verspreid over het land hielden boze boeren vrijdag protestacties. Ze demonstreerden tegen de veevoermaatregel van het kabinet. In de middag blokkeerden trekkers urenlang de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn.