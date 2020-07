Boerenblokkade bij Boxtel voorbij, wel actie verderop op de A2

Het publiek kijkt uit over de tractoren op de A2. Ⓒ MARICMEDIA

BOXTEL - Bij Boxtel hebben tientallen boeren met tractoren de A2 richting Den Bosch urenlang geblokkeerd. De weg was dicht tussen Best, waar ze de weg op waren gereden, en Boxtel. Achter de blokkade ontstond een flinke file. Kort na 22.30 uur was de weg weer vrij.