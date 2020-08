Kamer komt terug van vakantie voor coronadebat

Op voorspraak van PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher wordt woensdag een groot coronadebat gehouden. Ⓒ anp/hh

Den Haag - Zonder slag of stoot ging het niet, maar de coronacijfers zijn dan toch aanleiding voor de Tweede Kamer om plenair bijeen te komen in vakantietijd. De coalitie heeft na aandringen van PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher ingestemd met een groot debat over de coronacrisis. Het vindt woensdag plaats in de grote zaal van de Tweede Kamer. Premier Mark Rutte zal daarbij aanwezig zijn, net als minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).