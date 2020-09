Gevecht om Florida

Aanhangers van Donald Trump zwaaien in Fort Lauerdale, Florida met vlaggen tijdens een optocht van bootjes op de verjaardag van de president. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte / AFP

Washington - Met honderd miljoen dollar van miljardair Michael Bloomberg hoopt Joe Biden een flinterdunne voorsprong in Florida vast te houden tot november. Maar president Trump geeft zijn nieuwe thuisstaat niet zomaar op. Florida is traditioneel de grootste swing state, en daarmee de hoofdprijs bij de verkiezingen in november. Voor beide kampen heeft the sunshine state dan ook topprioriteit.