Tegenvaller in prikcampagne, maar hoe staan we er op andere fronten voor?

Amsterdam - Het streven dat iedere volwassen Nederlander die dat wil begin juli een eerste prik gekregen heeft, is waarschijnlijk niet haalbaar door leveringsproblemen van het Janssen-vaccin. Zorgminister Hugo de Jonge stelt dat de vaccinatiesnelheid in juni daardoor omlaag zal gaan. Qua priktempo kampen we dus met een tegenvaller, maar hoe staan we er op de andere fronten voor?