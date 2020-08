Nikkei licht lager na afwachtende sessie

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,4 procent in de min op 23.208,86 punten. De aanbieder van mobiele telefonie KDDI en het financiële concern Mizuho Financial Group behoorden tot de grootste dalers met verliezen van 1,9 procent. De Japanse detacheerder Recruit Holdings maakte deel uit van de kopgroep met een stevige koerswinst van bijna 6 procent.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent hoger. Op macro-economisch vlak bleek dat de winst van Chinese industriële bedrijven in juli verder is toegenomen met 19,6 procent, na een stijging van 11,5 procent een maand eerder. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,9 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,8x procent. De Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,1 procent.

In Nieuw-Zeeland werd de beurshandel voor de derde opeenvolgende dag gestaakt, vanwege een cyberaanval. Volgens beursuitbater New New Zealand Exchange (NZX) was er wederom sprake van een zogeheten DDoS-aanval op de website van de beurs. De aanval komt volgens de NZX van buiten de landsgrenzen, maar het is onduidelijk waar deze concreet vandaan komt.