Tour komt voor Nederlandse ondernemers Nice te vroeg: ’Er is geen hond nu’

NICE - Ook de tweede etappe van de Tour de France start in Nice. Tot ongenoegen van veel ondernemers in de Zuid-Franse kuststad, die balen van de beslissing om de wielerklassieker twee maanden uit te stellen. De Nederlandse winkelier Pieter de Mik had liever gezien dat de Ronde van Frankrijk een jaar later werd gehouden. „Er is geen hond nu.”