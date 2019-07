Tijgerpopulatie India met een derde gegroeid

Modi noemde India een van „de grootste en veiligste leefgebieden” voor de tijger, aldus de krant Hindustan Times. Volgens een Indiaas natuurbeschermingsinstituut leeft nu 70 procent van alle tijgers in de wereld in India.

Bekijk ook: Dorpsbewoners India knuppelen tijger dood

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw nam het aantal tijgers in India in rap tempo af door de jacht en het inkrimpen van hun leefgebied. De afgelopen tientallen jaren nam de overheid tal van maatregelen ter bescherming van de tijger. Er mag niet meer op tijgers worden gejaagd en ook heeft de overheid in de strijd tegen stroperij meer geld uitgetrokken voor het aanstellen van boswachters.

Bekijk ook: Smokkelaar gepakt voor doden en invriezen tijgers