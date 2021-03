Verkeersexamen kinderen weer van start: ’Ook voor ouders een opfriscursus’

De kinderen worden in 25 vragen getoetst op veiligheidsbewustzijn, verkeerskennis, vaardigheid en houding. „Ook komen regels omtrent afleiding, spoorwegovergangen en groepsverkeer naar voren. Statistieken uit voorgaande jaren laten zien dat kinderen doorgaans vooral moeite hebben met het juist interpreteren van het verschil tussen voorgaan en voorrang”, zegt VVN-directeur Evert-Jan Hulshof.

Opfriscursus

„Ook ouders blijken niet altijd het verschil te kennen, dus het is een mooie uitdaging om aan de vooravond van het examen samen met hun kroost nog eens goed te oefenen. Voor de moeders en vaders is het een opfriscursus, want sinds hun autorij-examen hebben zij ook geen ’verkeersles’ meer gehad”, meent Hulshof.

Verkeersles voor kinderen met een fiets op een basisschool in Druten, 1980. Ⓒ ANP / HH

Tijdens het theoretische deel van het VVN Verkeersexamen beantwoorden leerlingen 25 vragen. Dit doen zij vanuit verschillende verkeersrollen. Hulshof: „Denk hierbij aan de rol als fietser, voetganger op de step of op skates, maar ook vanuit de rol als passagier in bijvoorbeeld de auto of het openbaar vervoer. Leerlingen zijn geslaagd als ze 16 van de 25 vragen goed hebben beantwoord.”

Voorrangsregels

Veilig Verkeer Nederland deelt in aanloop naar het examen alvast één belangrijke tip: voorrangsregels gelden alléén voor bestuurders en dus niet voor voetgangers. Regels over voorgáán gelden voor al het verkeer. „Het is mooi dat inmiddels bijna de helft van de leerlingen het examen digitaal maakt”, weet Hulshof. „Een groot voordeel daarbij is dat door middel van filmpjes en interactieve vragen nog beter wordt getoetst. Ook kunnen de vragen worden voorgelezen, zodat het minder om leesvaardigheid draait en nog meer om verkeersinzicht.”

Normaal gesproken slaagt zo’n 96% van de leerlingen in een keer. Daarna volgen nog herkansingen tot het papiertje binnen in en ze aansluitend praktijkexamen op de fiets kunnen doen, dat van april tot en met juni wordt gehouden.