Thuiswerken Kamerlid zet veiligheid op het spel

Kamervoorzitter Arib (inzet) wil liever dat de Kamerleden op het Binnenhof komen werken, dan thuis, nu de Citrix-verbinding onveilig blijkt. Ⓒ ANP

Den Haag - Het gaat mogelijk nog weken duren voordat Kamerleden weer naar behoren thuis kunnen werken. Voor het indienen van Kamervragen mogen ze desnoods hun privé-mail gebruiken, al is de vraag of dat veilig is. Liever heeft Kamervoorzitter Khadija Arib dat de Kamerleden gewoon naar de ’zaak’ komen.