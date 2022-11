’Ollongren houdt kritisch NAVO-rapport over krijgsmacht achter’

In september stelde Ollongren nog dat Nederland ’grotendeels’ voldoet aan wat de NAVO verlangt. Maar in het NAVO-rapport blijkt dat de krijgsmacht te maken heeft met ’voortdurende, significante en kwalitatieve tekortkomingen. Toch werd het rapport niet met de Kamer gedeeld noch besproken. Ondanks de nieuwe Defensienota is de NAVO dus toch niet tevreden met de keuzes van het kabinet. Daarnaast verwijt de NAVO het kabinet dat de schade van eerdere bezuinigingsrondes nog niet is goedgemaakt.

Vanuit de Kamer stelt men nu dat Ollongren een incompleet beeld heeft geschetst van de situatie. CDA-Kamerlid Boswijk stelt tegenover Zembla dat de Kamer ’incompleet en onvolledig’ is ingelicht, aangezien ook een conceptversie van het rapport in juni niet met de Kamer is gedeeld.

Het ministerie van Defensie laat weten dat het ’niet klopt’ dat de Kamer niet goed zou zijn geïnformeerd. Omdat het rapport in juni nog een concept was, hoefde Ollongren dat nog niet te delen, aldus het ministerie. Het definitieve rapport zou ’recent’ zijn ontvangen ’en wordt op korte termijn aan de Kamer aangeboden’.

Ollongren erkent dat de NAVO wil dat Nederland bijvoorbeeld ook zelf weer tanks aanschaft. „Maar we maken ook eigen keuzes”, stelt de minister. „Het kabinet kan op dit moment niet helemaal aan alle NAVO-doelstellingen voldoen. Daar zijn we open en eerlijk over.”