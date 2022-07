Wel een studie, maar geen kamer: ’Er zullen straks studenten dakloos zijn’

De Duitse Finn Schierholz (18) kreeg in mei het feestelijke bericht dat hij vanaf september in Groningen mag studeren, de studie Artificial Intelligence. Maar het is bijna onmogelijk om een woonplek te vinden, merkt Schierholz, die uit de buurt van München komt. Na tientallen berichten en belletjes naar kamerverhuurders beloofde hij op Facebook 200 euro te geven aan de persoon die de gouden tip heeft. „Ik overweeg zelfs om in een tent te slapen, maar ik weet niet of ik dan wel aan studeren toekom.”

Tijdens zijn zoektocht kreeg hij een bericht van de Rijksuniversiteit (RUG) en de gemeente: als hij niet voor 1 augustus een kamer vindt, kan hij maar beter overwegen helemaal niet te komen. Studenten die toch komen, zijn ’hoogstwaarschijnlijk voor langere tijd aangewezen op hotels of hostels, mocht daar nog plaats zijn’.

’Realistisch beeld’

Groningen is geen uitzondering. Onder meer de UvA en de VU in Amsterdam, de TU Eindhoven, Maastricht University en de Universiteit Utrecht verstuurden brieven met dezelfde boodschap.

„Het is geen ideale situatie, maar we proberen een realistisch beeld te schetsen voor studenten: huisvesting vinden lukt niet zomaar”, zegt Anja Hulshof van de RUG. „Inmiddels hebben we reacties gekregen van buitenlandse studenten die zeggen niet meer te komen, maar we weten dat er ook anderen zijn die hier toch zonder plannen zullen neerstrijken.”

Vooral in Amsterdam is de situatie nijpend. Er zijn al 4500 gegadigden voor de drieduizend gemeubileerde woningen die zijn bedoeld voor eerstejaars internationale studenten. De VU had eind juni al ruim 1800 meer aanmeldingen binnen dan dat er woonplekken zijn.

’Dakloos’

„Het is essentieel dat je het academische jaar en buitenlandse avontuur kan beginnen zonder de stress dat je mogelijk dakloos raakt”, aldus de UvA. „Als je geen plek kan vinden om te wonen, hebben we het dringende advies om je studieplannen aan te passen.”

Alleen die boodschap zal niet genoeg zijn, denkt Midas Bosman van studentenvakbond LSVb. „Ik kan me heel goed voorstellen dat buitenlanders die zijn aangenomen bij hun droomstudie, gewoon zullen komen. Tegelijkertijd weten we, met de situatie van nu, dat er in september studenten dakloos zullen zijn.”

Door de situatie is er aandacht voor het snel groeiende aantal internationale studenten in Nederland. Volgden in 2012-2013 nog 50.900 buitenlanders een studie in Nederland, in 2020-2021 was dat meer dan 100.000. Volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting zal dat de komende jaren oplopen naar bijna 140.000. In heel Nederland zijn er 25.600 studentenkamers te weinig.

Lange tijd verwelkomden universiteiten en hogescholen de buitenlandse studenten met open armen. Aan Nederlandse en EU-studenten mogen onderwijsinstellingen het vaste lesgeld van 2200 euro vragen, maar voor studenten buiten de EU kunnen ze zelf een bedrag bedenken. Zo kost een eenjarige master aan de UvA bij de faculteit Rechtsgeleerdheid voor een niet-EU-student 16.500 euro.

Nieuwe wet

Inmiddels vragen onderwijsinstellingen bij politici in Den Haag om een nieuwe wet, zodat ze de grote instroom kunnen beteugelen. „We mogen studenten nu niet zomaar weigeren”, zegt Hulshof van de RUG. „Als ze aan de selectievoorwaarden van een studie voldoen, moeten we ze accepteren. Of ze nou uit Nederland komen of uit Bangladesh.” Een van de opties is om scholen toe te staan een aanmeldingenlimiet in te stellen bij Engelstalige studies.

Studentenvakbond LSVb heeft nog wel andere ideeën om de instroom af te zwakken. „Het niet actief werven van buitenlandse studenten zou al kunnen helpen. En alleen Engels gebruiken in studies als het echt een toevoeging is. Dat is nu lang niet altijd het geval.”

Voor de Beierse student Schierholz is één ding zeker: hij komt eind augustus gewoon naar Groningen. Met of zonder kamer. „Dit is een van de enige plekken waar je deze studie kon doen, in het Engels. Dus dat besluit staat wel vast ja.”