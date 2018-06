Verscherpt toezicht ziekenhuis Ede opgeheven

„Het ziekenhuis heeft maatregelen getroffen om de samenwerking tussen raad van bestuur en medische staf te verbeteren. Ook zijn er personele wisselingen geweest in het bestuur en in de raad van toezicht van het ziekenhuis”, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. ZGV is volgens de inspectie echter nog niet klaar met de verbeteringen die in gang zijn gezet.

De inspectie stelde eerder vast dat de samenwerking tussen de raad van bestuur en de medische staf niet goed verliep. „De komende tijd houdt de inspectie in de gaten of het ziekenhuis blijft verbeteren.”