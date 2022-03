Moeder van Willem Holleeder overleden

Astrid en Sonja laten weten diepbedroefd te zijn. Zij verzorgden hun bejaarde moeder in het diepste geheim en altijd met strenge beveiliging tot aan haar dood.

Stien woonde vrijwel haar hele leven in de Jordaan, maar moest verhuizen toen haar zoon Willem bij de politie in beeld kwam als opdrachtgever van meerdere moorden, en haar twee dochters Sonja en Astrid justitie bewijzen daarvoor leverden. De vrouwen wilden dat het moorden stopte.

Na een tweetal incidenten rondom de woning van moeder Stien waarbij Sonja en Astrid doelwit leken van een aanslag en een onhoudbare dreigende situatie ontstond, wilde moeder Stien niemand meer ontvangen.

Geheim adres

Omdat ze voor haar praktische, medische en emotionele zorg volledig afhankelijk van het bezoek van met name haar twee dochters was, is ze na deze incidenten verplaatst naar een ander adres en heeft dit vanuit veiligheidsoverwegingen nooit meer met iemand willen delen.

Van links naar rechts: Stien, Sonja, Gerard, Willem sr., Astrid en Wim Holleeder. Stien werd mishandeld door haar tirannieke, aan alcohol verslaafde man, Willem sr. „Hij schreeuwde iedere dag: wie is hier de baas?! En liet mijn moeder antwoorden: jij bent de baas”, beschrijft Astrid in haar boek Judas, een familiekroniek Ⓒ ASTRID HOLLEEDER

Ook heeft moeder Stien vanaf dat moment besloten om niemand buiten die kring meer bij haar thuis te ontvangen. Ze onderhield met anderen slechts nog telefonisch contact.

Afscheid

Buiten Willem, die vanwege de uitdrukkelijke wens van zijn moeder, niet welkom was om afscheid te nemen, hebben al haar kinderen en hun familie maandag afscheid genomen van hun moeder en oma.

„We zijn heel blij en dankbaar dat dit onder begeleiding van politie toch heeft kunnen plaatsvinden. Voor zowel onze familie als het gezin van Gerard. Er was vanzelfsprekend geen grote crematiedienst, maar een klein afscheid in het geheim wat vanwege de veiligheid een complexe operatie was. Wij danken iedereen voor het medeleven die tot enorme steun zijn in deze moeilijke tijd”, aldus een gezamenlijke verklaring van Astrid en Sonja.