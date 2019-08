’Door hersenletsel geen schuld fataal ongeluk’

Echter, dat Julia H. na het ongeluk weer in de auto stapte en loog om haar rijbewijs na een eerdere invordering weer terug te krijgen, valt haar volgens hem wel aan te rekenen. Daarom eiste hij een werkstraf van 100 uur en een maand voorwaardelijke celstraf tegen haar. Ook vroeg hij om de maximaal mogelijke rijontzegging van zeven jaar.

Door het ongeluk in Hellevoetsluis kwamen een 29-jarige man en 23-jarige vrouw uit Polen om het leven. Het ongeval gebeurde op een rechte weg. H. remde niet en week niet uit, bleek uit verklaringen van ooggetuigen. Zelf zegt ze zich niets te kunnen herinneren.

Epilepsie

H. was begin vorig jaar door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot twee jaar cel en een rijontzegging van vijf jaar. De straf was veel zwaarder dan de eis van zes maanden. H. was tegen de uitspraak in beroep gegaan. Na de strafeis in hoger beroep, liep de moeder van het 23-jarige slachtoffer hevig geëmotioneerd de zaal uit.

H. had in de jaren voorafgaand aan het fatale ongeluk al acht auto-ongelukken veroorzaakt, waarbij waarschijnlijk epilepsie ook een rol speelde. Toch stapte ze iedere keer weer in de auto. Ook na het ongeluk, ondanks dat haar rijbewijs was ingenomen, stapte ze weer in de auto. Waarom ze dat deed, kon ze de rechter niet vertellen.

Trap van paard

In 1992 liep H. hersenletsel op na de trap van een paard. Door het hersenletsel veranderde het karakter van H. enorm, aldus deskundigen. Ze kreeg onder meer een gebrekkig inlevingsvermogen, een beperkt normbesef en ervaart nauwelijks nog emoties. In 2006 werd epilepsie bij haar geconstateerd, waarschijnlijk veroorzaakt door het hersenletsel.

Ze vertelde het hof donderdag dat de afgelopen jaren heel zwaar waren. „In het dorp wordt over me geroddeld, ik word door het slijk gehaald.” De broer van de overleden Poolse kon niet begrijpen dat ze dat zei. „Twee jonge mensen hebben het leven verloren en u heeft er problemen mee dat mensen over u roddelen.”

Het hof doet uitspraak op 15 augustus.