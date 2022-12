Hilariteit om Trumps ’grote aankondiging’: ’Koop mijn ruilkaartjes’

De aanhangers van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump gingen er even goed voor zitten, want het ’voorspel’ loog er niet om. Op Trumps eigen socialmediaplatform Truth Social had Trump in een clip nog triomfantelijk geroepen dat ’Amerika een held nodig heeft’. In de video trok een cartoon-Trump zijn kleding aan stukken om te onthullen dat hij een superheldenkostuum eronder droeg. ’Grote aankondiging morgen’ riep hij ook nog.

En hoewel Trump een dag later enthousiast aankondigt dat de ’verhandelbare officiële Donald Trump Digital Trading Card verzameling er is’ leidde dat niet meteen tot enthousiasme. Aangenomen wordt dat veel Trump-adepten hoopten op een terugkeer op Twitter van de oud-president of een nieuwe aankondiging om weer eens aan een verkiezing mee te doen.” De troostprijs is dus een reeks kaartjes, ’amazing’ kaartjes uiteraard, ’waarop fantastische kunst staat over mijn leven en mijn carrière. Verzamel ze allemaal!’

Wie een dergelijk kaartje koopt, maakt ook kans op een ’meet and greet met de illustere Nummer 45’, een verwijzing naar het feit dat Trump de 45e president van de Verenigde Staten was. Ook een Zoom-gesprek met Trump en een spelletje golf behoren tot de mogelijkheden. „Wacht niet om ze te kopen. Ze zullen heel snel uitverkocht zijn.” Bekijk de kaarten hier. De kaartjes zullen zeldzaam zijn. Van geen van de versies zullen meer dan 20 exemplaren in omloop worden gebracht.

In de VS en ver daarbuiten wordt spottend gereageerd op de aankondiging van Trump. „Net wanneer je dacht dat hij zich niet nog meer kon vernederen, doet hij dit”, schrijft John Kiriakou, CIA-klokkenluider en auteur. En in zijn kielzog nog heel veel anderen, waaronder columnisten van Amerikaanse kranten. „Hij is het noorden helemaal kwijt”, schrijft Philip Bump van The Washington Post bijvoorbeeld. „De grote aankondiging van Donald Trump blijkt te zijn dat hij nog altijd gelooft dat mensen hem 99 dollar gaan geven wanneer hij daarom vraagt”, klinkt het dan weer bij Ginger Gibson van NBC Digital.