Vrijdag topoverleg kabinet en KLM

De EU werd totaal overvallen door het besluit van de Amerikaanse president Trump. Minister Hoekstra is verantwoordelijk voor de staatsdeelnemingen in Schiphol en KLM. Het is inreisverbod heeft volgens hem een „hele forse impact” op de luchtvaart en de Nederlandse economie. „We staan in nauw contact met Schiphol en KLM. Het is van vitaal belang dat we de ellende kleiner maken en niet groter”, zegt de CDA-bewindsman. „We zullen doen wat nodig is. Ook op het gebied van Schiphol en Air France-KLM.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is vanwege het staatsbezoek in Indonesië. De VVD-bewindsvrouw laat weten dat ze desondanks alles op de voet volgt. „Ik sta in goed contact met onder meer KLM en Schiphol. Morgenochtend heb ik bij thuiskomst in Nederland overleg met hen en de betrokken ministers.”

D66-Kamerlid Paternotte noemt het inreisverbod een „enorme klap” voor de reisbranche. Hij staat ook stil bij het leed van vakantiegangers. „Het zou goed zijn als reisorganisaties ook vouchers geven voor de waarde van tickets of reizen. Niet iedereen kan of wil omboeken.” VVD-Kamerlid Remco Dijkstra wil dat er meer ruimte komt voor vrachtvluchten naar de VS.