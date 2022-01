Premium Het beste van De Telegraaf

Studenten massaal in huisquarantaine: ’Als ik nu niet op mijn kamer zat had ik me haast schuldig gevoeld’

Door Anne de Vries Kopieer naar clipboard

In de studentenflat aan de Kaiserstraat zit bijna iedereen in ’kamerquarantaine’. Ⓒ Hielco Kuipers

Leiden - Als een geoliede machine gaat het studentenhuis aan de Leidse Kaiserstraat inmiddels om met een coronabesmetting onder hun twintig bewoners. Maar toch is het deze keer anders: „Het voelt nu alsof er meer mensen wél in quarantaine zitten dan niet.” Bijna dertig studentenhuizen in de stad zitten in ’huisquarantaine’.