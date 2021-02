Geen veteranenstoet op Bevrijdingsdag

Of het defilé van hoogbejaarde en jongere veteranen in de toekomst nog wel gaat plaatsvinden zal in de loop van dit jaar moeten blijken, aldus Thera Westerhoud, directeur van Wageningen45.

Kwetsbare groep

Donderdag maakte het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 de plannen bekend voor de viering van Bevrijdingsdag in mei en in de komende jaren. Duidelijk is volgens Westerhoud dat de veteranen die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt niet naar Wageningen kunnen komen, omdat zij een zeer kwetsbare groep vormen en er bovendien in mei ook nog wel reisbeperkingen zullen zijn.

Of er vanaf 2022 wel weer een defilé gehouden kan worden hangt onder andere af van de plannen die Defensie heeft met de viering van de nationale Veteranendag op 22 juni. Ook de wensen van veteranen van na de oorlog spelen een rol.

Verschilmakers

Wageningen45 benoemt vanaf 2021 jaarlijks twaalf zogeheten verschilmakers: jonge mensen die respect afdwingen. Op de muren van het Wageningse Hotel De Wereld is in de avond van 4 mei, na de nationale Dodenherdenking, een show te zien van de verschilmakers. In Hotel De Wereld werd in 1945 onderhandeld over de capitulatie van de Duitse bezetters. Om middernacht volgt het aansteken van het Bevrijdingsvuur. De traditionele estafette naar de bevrijdingsfestivals is niet mogelijk vanwege de coronacrisis. Daarom vervoeren de verschilmakers het vuur door het land.

Op 5 mei vertellen veteranen bij acht oorlogsmonumenten in Nederland hun verhaal, begeleid door musici die speciaal voor dat moment een ode componeren. De muzikale tour is te zien tijdens het rechtstreekse programma dat Wageningen45 op 4 en 5 mei voortdurend online uitzendt. Ook de NOS en Omroep Gelderland verzorgen uitzendingen van de viering van Bevrijdingsdag.

Veteranen die de bevrijding van Nederland in 1945 nog meegemaakt hebben krijgen op 5 mei een bedankbrief van Wageningse schoolkinderen. De overhandiging van een deel van die brieven overal ter wereld zal ook op tv te zien zijn. Westerhoud: "We richten ons nu op de toekomst, op de kinderen van onze kinderen, maar eren en herdenken blijft de essentie van het vieren."