’Uitbraakpoging Omar L. gedoemd te mislukken’

Dat betoogde de advocaat van een van de verdachten, Jan-Hein Kuijpers donderdag in de rechtbank in Zutphen waar een eerste zitting diende rond de spectaculaire uitbraakpoging van begin dit jaar. Een van de Franse verdachten meldde zich bij de poort als bezoeker. Toen de deur openging zette hij met een meegenomen vogelkooitje en wiggen de poort van de bajes klem, zodat die niet meer gesloten kon worden. Toen konden zijn handlangers mee naar binnenglippen.

Vervolgens probeerden de indringers een stalen deur te forceren met een slijptol en een betonschaar. Volgens Kuijpers een ’achttien watts ding van een bouwmarkt of Blokker’, zo zei hij. Volgens de advocaat was de poging zo amateuristisch dat die gedoemd was om te mislukken.

Chaos

Dat gebeurde ook. Hoewel de tot levenslang veroordeelde Omar L. op de binnenplaats aan de andere kant van de muur stond, bliezen de Fransen de poging af omdat ze deur niet verder konden open slijpen. Er was ook brand uitgebroken door fakkels die de verdachten gebruikten. Vermoedelijk om rook te creëren zodat ze niet zichtbaar zouden zijn. Na de poging werden de vier klemgereden en opgepakt.

Volgens de officier van justitie was er wel degelijk een professionele operatie opgezet. Er waren vier mannen gerekruteerd in Frankrijk, er was materiaal ingeslagen en er was een auto gestolen. De vier zijn een ontsnappingspoging, brandstichting en vernieling ten laste gelegd.

Vrijlating

De advocaten Kuijpers, Jan Vlug, Arne Kloosterman en Sanne Schuurman vroegen de rechter om de voorlopige hechtenis van de vier te schorsen. Er zou geen vluchtgevaar zijn. Ze gaan er vanuit dat de straf ten hoogste drie of vier jaar zal zijn. Waarom zouden de vier dan de benen nemen? Volgens Vlug wil zijn cliënt graag weer aan het werk. Hij heeft, zo zei Vlug, een goed betaalde baan op een gemeentehuis in een voorstad van Parijs.

De rechtbank neemt vrijdag een beslissing over de verzoeken van de advocaten. De volgende zitting is op 16 juli. Mogelijk wordt de zaak dan inhoudelijk behandeld.