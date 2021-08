Sprintster Tsimanoeskaja besloot te vluchten na telefoontje van oma

De vlucht van Tsimanoeskaja leidde tijdens het sportevenement in Japan tot een internationale rel. Ze had kritiek geuit op haar coaches en moest daarom terugkeren naar Belarus. „Oma belde op toen ze me naar het vliegveld reden”, zei de sprintster. „Ik had letterlijk 10 seconden. Ze belde op en zei alleen ’kom alsjeblieft niet terug naar Belarus, het is niet veilig’.”

Volgens Tsimanoeskaja vreesde haar familie dat ze in Belarus zou worden opgesloten in een psychiatrische instelling. Haar coaches zouden verrast zijn geweest toen ze besloot om hulp te zoeken bij de Japanse autoriteiten. „Ze hadden niet verwacht dat ik op de luchthaven de politie zou kunnen benaderen. Ze dachten dat we te bang zijn om iets doen. Dat we ons niet durven uit te spreken en de wereld de waarheid niet durven te vertellen. Maar ik ben niet bang.”

Uitweg

De topsporter heeft inmiddels een veilig heenkomen gezocht in Polen. Dat EU-land heeft Tsimanoeskaja en haar partner Arseni Zdanevitsj humanitaire visa gegeven. De sprintster vertelde de pers dat ze nog niet overweegt om er ook politiek asiel aan te vragen. Tsimanoeskaja hoopt naar eigen zeggen dat ze uiteindelijk kan terugkeren naar Belarus. „Ik hou van mijn land. Ik heb het niet verraden en hoop dat ik de mogelijkheid krijg om terug te gaan.”

Het toestel van Austrian Airlines waarmee ze uit Tokio vertrok, meed het luchtruim van het moederland van de atlete.

Het toestel van Austrian Airlines waarmee ze uit Tokio vertrok, meed het luchtruim van het moederland van de atlete.

Golf van protest

Het incident heeft de aandacht gevestigd op Belarus, waar de politie hard optreedt tegen mensen met afwijkende meningen sinds een golf van protest het land opschudde na de verkiezingen in 2020. Die zouden volgens de oppositie destijds gemanipuleerd zijn om president Aleksandr Loekasjenko aan de macht te houden.

Vitaly Shishov, een Belarussische activist die in ballingschap in Oekraïne leeft, werd dinsdag vroeg dood gevonden in een park in de buurt van zijn huis in Kiev. De lokale politie is een moordonderzoek begonnen. Shishov leidde een organisatie die Belarussen helpt die op de vlucht zijn voor vervolging in hun land.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski gaf woensdag zijn veiligheidsdiensten de opdracht Belarussische ballingen extra bescherming te bieden. „Iedere Belarus die het doelwit kan worden van criminelen vanwege zijn politieke standpunten moet speciale en betrouwbare bescherming krijgen”, zei hij in een verklaring.