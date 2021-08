Sprintster uit Belarus geland in Wenen

Na de verbanning uit de olympische ploeg had het olympisch comité van Belarus de 24-jarige sprintster bevolen naar huis terug te keren. In plaats daarvan ging Tsimanoeskaja naar de Poolse ambassade in Tokio, die haar om humanitaire redenen een visum had aangeboden. Tsimanoeskaja zou maandag deelnemen aan de 200 meter voor vrouwen.

Ze had haar reisplannen op het laatste moment gewijzigd en was niet rechtstreeks van Japan naar Polen gevlogen, maar naar Oostenrijk. In de transitzone op het vliegveld van Wenen wordt ze vergezeld door vertegenwoordigers van het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar man heeft inmiddels ook een Pools humanitair visum.

Het toestel van Austrian Airlines waarmee ze uit Tokio vertrok, meed het luchtruim van het moederland van de atlete. Ⓒ ANP/HH

Golf van protest

Het incident heeft de aandacht gevestigd op Belarus, waar de politie hard optreedt tegen mensen met afwijkende meningen sinds een golf van protest het land opschudde na de verkiezingen in 2020. Die zouden volgens de oppositie destijds gemanipuleerd zijn om president Aleksandr Loekasjenko aan de macht te houden.

Vitaly Shishov, een Belarussische activist die in ballingschap in Oekraïne leeft, werd dinsdag vroeg dood gevonden in een park in de buurt van zijn huis in Kiev. De lokale politie is een moordonderzoek begonnen. Shishov leidde een organisatie die Belarussen helpt die op de vlucht zijn voor vervolging in hun land.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski gaf woensdag zijn veiligheidsdiensten de opdracht Belarussische ballingen extra bescherming te bieden. „Iedere Belarus die het doelwit kan worden van criminelen vanwege zijn politieke standpunten moet speciale en betrouwbare bescherming krijgen”, zei hij in een verklaring.