Kaag vreest wegmoffelen coronacijfers

„We hebben de WHO nodig als onafhankelijke organisatie die met testkits en monitoring landen in gaat en data verzamelt en aantoont hoeveel besmettingen er van een bepaalde ziekte in land x zijn. Als we die rol ondermijnen, kunnen landen straks zeggen: wij hebben geen besmettingen.”

Kaag vindt het ’aan de Verenigde Staten’ om te beslissen over de financiering van de WHO. Zelf vindt ze het onverstandig om ’midden in een crisis’ de geldkraan dicht te doen. „Wij zien de WHO als een belangrijke partner in de aanpak van deze crisis. Daarbij zijn vast dingen fout gegaan. Daar kunnen we later vast lessen uit trekken, maar nu moet de aandacht liggen bij de aanpak van de coronacrisis.”

De Amerikaanse president Trump besloot dinsdag om de jaarlijkse bijdrage van zijn land aan de WHO tijdelijk stop te zetten. Volgens hem heeft de organisatie de pandemie niet goed aangepakt. Kaag wijst erop dat de WHO zich niet alleen met de bestrijding van het coronavirus bemoeit, maar ook met malaria en polio. „Ik ben bang dat er straks kinderen niet van corona ziek worden, maar van malaria.”

Het Amerikaanse besluit valt ook verkeerd in de Tweede Kamer. Regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie willen dat Kaag met haar EU-collega’s er bij de VS op aandringt van de beslissing terug te komen. De bewindsvrouw wil met ’gelijkgezinde landen’ met de WHO in gesprek om te kijken waar de gaten vallen. Daarbij sluit ze extra financiering vanuit Nederland niet uit, al heeft het kabinet al 7,5 miljoen extra overgemaakt, en de EU 15 miljard.