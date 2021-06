Duitse toeristen geloven in winst op aartsrivaal Engeland: ’Wel pas na strafschoppen’

Premium EK voetbal

Status weegt zwaar: deze Europees- en wereldkampioenen konden net als Frankrijk de druk niet aan

Met de uitschakeling van Portugal en Frankrijk in de achtste finales zijn de regerend Europees en wereldkampioen al voor de eindfase van EURO 2020 afgeserveerd. Dat is geen uitzondering in de EK-historie, want het blijkt niet mee te vallen een succeselftal twee jaar of zelfs vier jaar op overwinning...