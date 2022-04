Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Op aarde stijgt de spanning tussen Rusland en de westerse wereld Oorlogstaal speelt buiten de dampkring geen rol, maar voor hoe lang nog?

De Russische ruimtevaarder Pjotr Dubrov (rechts) en Anton Shkaplerov (midden) en NASA-astronaut Mark Vande Hei (links) Ⓒ ANP / AFP

AMSTERDAM - Terwijl op aarde de spanningen tussen Rusland en de westerse wereld alleen maar toenemen, zwaaien in de ruimte Russische kosmonauten deze week westerlingen uit, en heten nieuwkomers welkom. Oorlogstaal mag buiten de dampkring geen rol spelen, want samenwerken is van levensbelang. Al kun je je afvragen wat de toekomst brengt.