Een groot deel van de Nederlandse IS-vrouwen is ontsnapt uit een Koerdisch gevangenenkamp in Noord-Syrië. Een groep van circa vijftien voormalige ’jihadbruiden’ zit nu bij elkaar in een gezamenlijk gehuurd riant huis in Idlib. Daarmee is de kans dat ze binnenkort terugkeren naar Nederland sterk toegenomen.