Franciscus: geen Lamborghini als pausmobiel

In plaats van de auto, die sneller kan dan 300 kilometer per uur, te gebruiken als toekomstige pausmobiel, zal hij nu op verzoek van de Argentijn worden geveild. Op een foto is te zien hoe Franciscus bij de overdracht in aanwezigheid van managers van de autofabrikant een stift op de witte auto zet, blijkbaar om hem te signeren.

Ⓒ EPA

Geheel naar de geel-witte kleuren van het Vaticaan is de auto voorzien van gouden lijnen. De opbrengst van de veiling gaat naar goede doelen, die onder meer Iraakse christenen in ballingschap helpen terug te keren naar hun thuisland.