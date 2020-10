Aantal coronapatiënten in ziekenhuis toegenomen van 1021 naar 1070

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg sprak al vaker zijn zorgen uit over de rap oplopende cijfers. De reguliere zorg komt in meerdere regio's in het geding, iets dat tijdens de eerste golf al massaal gebeurde. Om die reden is het LCPS al twee weken bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s. Door de grote aanwas verloopt dat echter niet altijd even soepel.

De ziekenhuiscijfers zijn samen met de besmettingsgetallen de belangrijkste indicatoren voor het coronabeleid. Ze zullen de komende periode extra in de gaten gehouden worden om te zien of de aangescherpte maatregelen effect sorteren. Begin volgende week komt daar naar verwachting meer duidelijkheid over.