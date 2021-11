Kabinet ziet boycot van WK voetbal in Qatar niet zitten

Meer dan 6.500 arbeiders zouden zijn gestorven bij de bouw van de stadions in de Golfstaat. De Kamer nam in februari een motie aan van het vertrokken SP-Kamerlid Sadet Karabulut, die de regering opdraagt daarom geen afvaardiging – dus premier of koning – naar het WK te sturen. Destijds zei premier Rutte dat de uitvoering van een dergelijke motie nog niet aan de orde was, omdat Nederland zich nog niet had gekwalificeerd voor het WK. Die situatie is sinds deze week veranderd. Oranje kwalificeerde zich dinsdag voor het toernooi.

’Gezellig borrelen’

Demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken noemt de verwijten aan het adres van Qatar weliswaar terecht, maar voelt niks voor een boycot. ,,Ik vind het te kort door de bocht om nu als een soort protestgebaar te zeggen, ‘we blijven weg’,’’ vindt Knapen. Daarnaast wil hij eerst weten of Nederland daarin alleen zou staan. ,,We hebben belang bij een ordelijke relatie met Qatar, dus ik aarzel buitengewoon om dit soort ingrijpende symbolische actie te ondernemen.’’ Nederland heeft Qatar onder meer nodig om mensen uit Afghanistan te krijgen, aldus de demissionaire minister.

SP’er Jasper Van Dijk, die de motie opnieuw aanhaalde, vindt dat de minister de Kamer schoffeert door de motie niet uit te voeren. ,,Het zou zeer ongepast zijn als onze koning gezellig in een skybox gaat staan borrelen met de autoriteiten van Qatar. Zo lang werknemers worden uitgebuit moeten we dat voorkomen,’’ aldus Van Dijk. ,,Verder hoop ik natuurlijk dat Nederland de finale haalt, maar dat gaan we zien.”