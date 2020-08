Twintig tips over doodschieten Bas van Wijk

In een rustig recreatiepark werd de 24-jarige Bas van Wijk doodgeschoten. Ⓒ Hollandse Hoogte/ANP

AMSTERDAM - De politie heeft twintig tips gekregen over de fatale schietpartij zaterdag bij een recreatieplas in Amsterdam die de 24-jarige Bas van Wijk het leven kostte. Nog niemand is aangehouden. De politie is in het bijzonder op zoek naar getuigen die op een bruggetje stonden bij de Oude Haagse Weg waar de dader vermoedelijk naartoe vluchtte.