Minieme versoepeling tijdens kerst op tafel: niet uit eten, wel meer mensen thuis

Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. In het kabinet gaan stemmen op om ook de horeca tijdens de kerstdagen wat lucht te geven, maar daarvoor lijkt de huidige stand van de epidemie te risicovol. De besmettingspiek vlakt weliswaar af, maar op een te hoog niveau. In de ziekenhuizen is de toestroom gestabiliseerd, maar is de druk eveneens nog te hoog.

Verlengde kerstvakantie

Om speelruimte te scheppen voor enige versoepelingen met kerst ligt intussen de verlengde kerstvakantie voor scholen nog steeds op tafel. Onderwijsminister Slob ziet het niet zitten, omdat een week meer vakantie een week minder school betekent. Met de grote leerachterstanden van de vorige schoolsluitingen in het achterhoofd is dat volgens hem onwenselijk. Het OMT vindt dat het kabinet wel moet nadenken over een verlengde kerstvakantie, vooral omdat op basisscholen veel besmettingen plaatsvinden die doorsijpelen naar ouders en grootouders.

Vier naar acht

Tijdens de laatste persconferentie eind november kondigden premier Rutte en coronaminister De Jonge de zogenoemde ’avondlockdown’ aan: na 17 uur is in alles gesloten, met uitzondering van essentiële winkels en voorzieningen - zoals supermarkten en tankstations. Dat maatregelenpakket geldt nog tot 19 december. Over wat daarna gebeurt moet nog een knoop worden doorgehakt. „Het kan zijn dat de maatregelen doorlopen tot in de kersttijd,” waarschuwde Rutte toen al. Vrijdagochtend vergadert het kabinet erover. Dinsdag neemt het een besluit, ook over het invoeren van de coronapas in niet-essentiële sectoren.

Het kabinet speelt nu met de gedachte om de bezoekersaantallen thuis te verruimen van vier naar acht mensen. Daarmee heeft men de ruimte om alsnog bij elkaar te komen voor het kerstdiner, een vrijheid waarvan het kabinet verwacht dat mensen die zichzelf sowieso zullen permitteren. De horeca moet dan ’s avonds tijdens de feestdagen wel gesloten blijven, zoals ook nu het geval is.