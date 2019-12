Vermiste peuter (1) en moeder zaten in Duits hotel

Afgelopen nacht rond 03.00 uur vonden agenten moeder en zoontje in een hotel in Düsseldorf in Duitsland. Daarbij werd de moeder aangehouden voor onttrekking. Haar precieze rol wordt nog onderzocht.

De politie gaf vrijdagavond een Amber Alert uit omdat er zorgen waren over het welzijn van moeder en kind.

Meteen werd het bericht veel gedeeld en kreeg de politie tientallen tips binnen. In de loop van de nacht kreeg de politie een tip dat moeder en zoon waren gezien bij een hotel in Düsseldorf. Kort daarop vonden agenten inderdaad moeder en zoon in het hotel, waarna de moeder werd aangehouden. Novan en zijn moeder krijgen op dit moment de hulp en aandacht die nodig is.

Moeder en kind waren vrijdagochtend voor het laatst gezien in Utrecht. De politie heeft niet bekendgemaakt waar het tweetal is aangetroffen.