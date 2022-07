Granaat gevonden aan voordeur winkel Den Bosch

In het pand zat een zonnestudio, maar die is afgelopen week door de gemeente gesloten, meldt een politiewoordvoerder. Volgens het Brabants Dagblad moet de zaak een jaar dicht wegens ernstige verstoring van de openbare orde.

Crystalmethlaboratoriums

De eigenaar zou veroordeeld zijn tot acht jaar cel wegens betrokkenheid bij crystalmethlaboratoriums. Hij zou de studio gebruiken om geld wit te wassen.

De politie kwam zaterdagochtend af op een melding van schade aan het pand, waarna agenten het explosief aantroffen. Wat die schade is en waardoor die is aangericht, is nog onbekend. Het explosief is niet afgegaan.

Acht omliggende panden werden ontruimd en de omgeving tot 50 meter rondom het pand afgezet. Als de EOD vaststelt dat er geen gevaar meer is na het weghalen van de granaat, kunnen mensen weer terug en wordt de afzetting opgeheven.